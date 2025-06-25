A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de Slovenya'ya 3-0 Yenildi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye, Çin'deki ilk hafta maçlarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı. Takım, yarın Ukrayna ile karşılaşacak.

Salon: Arena Burgaz

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Türkiye : Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar, Mert Matic, Mirza Lagumdzjia, Hilmi Şahin, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel)

Slovenya : Stalekar, Najdic, Mozic, Kozamernik, Stern, Bracko (Kovacic, Planinsic, Mujanovic, Sen)

Setler: 16-25, 22-25, 18-25

Süre: 77 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 5. maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarına mağlubiyetle başladı.

Türkiye, 2025 VNL'deki 6. karşılaşmasını yarın Ukrayna ile oynayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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