A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de ABD'ye 3-0 Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan ilk maçında ABD'ye setlerde 3-0 mağlup oldu. Takım, yarın Almanya ile karşılaşacak.

Salon: Chiba

Hakemler: Hoorweg Carla (Avustralya), Chung Sze Lai Cedric (Çin)

Türkiye: Mert Matic, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Gökçen Yüksel, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer)

ABD: Ma'a, Garcia, Robinson, Champlin, Jendryk, Knigge (Shoji, Ewert, Flexen)

Setler: 24-26, 21-25, 27-29

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasında Japonya'da ilk maçında ABD'ye 3-0 yenildi.

Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri ilk seti 24-26, ikinci seti 21-25, üçüncü seti de 27-29 alarak karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in 3. haftasında yarın ikinci maçında TSİ 9.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.