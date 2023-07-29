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A Milli Erkek Voleybol Takımı Ukrayna'yı mağlup ederek finale yükseldi

Spor Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Filenin Efeleri, yarın finalde Katar-Şili maçının galibiyle karşılaşacak.

SALON: Aspire

TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Mirza, Mert Matiç)

UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, Boyko (L) (Shchurov, Kanaiev (L), Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)

SETLER: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13

SÜRE: 2 saat 8 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Filenin Efeleri, yarın saat 19.00'da finalde Katar-Şili maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

voleybol Ukrayna Katar Spor Haberler

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