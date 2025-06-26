A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'ya Yenildi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye, turnuvada 6. maçında 5. yenilgisini aldı.

Salon: Arena Burgaz

Hakemler: Wael Kandil (Mısır), Andrea Puecher (İtalya)

Türkiye : Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Mert Matic, Mirza Lagumdzjia, Efe Bayram)

Ukrayna : Koval, Tupchii, Yanchuk, Semeniuk, Shchytkov, Kovalov (Boiko, Tevkun, Todua)

Setler: 11-25, 22-25, 21-25

Süre: 75 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.

Millet Ligi'nde 2. hafta maçlarını Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynayan milli takım, Ukrayna'ya 11-25, 22-25 ve 21-25'lik setlerle mağlup oldu.

Karşılaşmayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli takımlardan sorumlu asbaşkan Semih Oktay da izledi.

İlk hafta mücadelesiyle beraber turnuvada 6. maçına çıkan milli takım, 5. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, 2. haftadaki üçüncü maçını 28 Haziran Cumartesi günü ev sahibi Bulgaristan ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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