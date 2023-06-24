A Milli Erkek Voleybol Takımı Ukrayna ile Avrupa Altın Ligi finalinde
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaşacak. Yarı finalde Çekya'yı yenen milli takım, finale yükseldi. Ukrayna ise Hırvatistan'ı mağlup ederek finale çıktı. Final maçı yarın TSİ 21.00'de TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile eşleşti.
Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Dörtlü Final yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenen milli takım, finale yükseldi.
Yarı finaldeki diğer takımlardan Ukrayna, 25-23, 21-25, 25-21 ve 25-12'lik setlerle Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finalde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.
Yarın TSİ 21.00'de oynanacak final maçı TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Çekya ile Hırvatistan ise yarın TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.