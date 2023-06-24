A Milli Erkek Voleybol Takımı Ukrayna ile Avrupa Altın Ligi finalinde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaşacak. Yarı finalde Çekya'yı yenen milli takım, finale yükseldi. Ukrayna ise Hırvatistan'ı mağlup ederek finale çıktı. Final maçı yarın TSİ 21.00'de TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.