A Milli Erkek Voleybol Takımı Tarihinde İlk Kez Çeyrek Finale Yükseldi

Güncelleme:
Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, setleri 27-29, 25-23, 25-16, 25-19'luk sonuçlarla tamamladı.

Salon: SM Mall of Asia Arena

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Wensheng Luo (Çin)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)

Hollanda : Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)

Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, başkent Manila'da devam eden şampiyonanın son 16 turunda Hollanda ile karşılaştı.

A Milli Takım, rakibini 27-29, 25-23, 25-16, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Milliler, Polonya-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
