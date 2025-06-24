A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovenya ile Karşılaşıyor

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yarın Slovenya ile mücadele edecek. Takım, ilk haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Milli takım, 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci haftadaki maç programı şu şekilde:

Yarın:

16.00 Slovenya-Türkiye

26 Haziran Perşembe:

18.30 Türkiye-Ukrayna

28 Haziran Cumartesi:

19.00 Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran Pazar:

15.00 Türkiye-Fransa

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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