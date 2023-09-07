A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya ile karşılaşacak

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Faik Samet Güneş, turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan milli voleybolcu, Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacaklarını ifade etti.

Milli takımın grup karşılaşmalarını 4'üncü tamamladığını hatırlatan Faik Samet Güneş, şunları kaydetti:

"Son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Avrupa'nın en önemli takımlarından, gümüş madalya sahibi Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz. Büyük bir çekişmeye sahne olacak. Toplantılarımız, antrenmanlarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, onları iyi tanıyan bir hocamız var. Onlarla çok maç oynadığımız için artık biz de tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Umarım turu geçen taraf biz oluruz."