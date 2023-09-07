A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Slovenya ile oynayacağı 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu maçı öncesi konuşan orta oyuncu Faik Samet Güneş, "Onlarla çok maç oynadığımız için artık tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Umarım turu geçen taraf biz oluruz" dedi.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Faik Samet Güneş, karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Maçın yüksek seviyede geçeceğine vurgu yapan Güneş, "Grubumuzu dördüncü olarak tamamlayarak Slovenya ile eşleştik. Son 16 turundaki maçımız için dün Varna'ya geldik. Avrupa'nın en önemli takımlarından, gümüş madalya sahibi Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz. Büyük bir çekişmeye sahne olacak. Toplantılarımız, antrenmanlarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, onları iyi tanıyan bir hocamız var. Onlarla çok maç oynadığımız için artık tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Umarım turu geçen taraf biz oluruz" diye konuştu. - İSTANBUL