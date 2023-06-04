A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya'ya mağlup oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında Romanya'ya 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynandı.
SALON: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
HAKEMLER: Edgar Zülfügarov (Azerbaycan), Burhan İlhanTÜRKİYE: Arslan, Yiğit, Adis, Faik Samet, Mert Matiç, Efe Bayram, Berkay (L) (Burak, Bedirhan, Kaan, Arda, Mirza, Volkan (L), Ahmet Tümer)ROMANYA: Bela Bartha, Dumitru, Balean, Aciobanitei, Rata, Vologa, (Kantor, Iftime, Cristian Bartha, Butnaru, Calin, Diaconescu, Cherbeleata, Dinculescu)SETLER: 25-14, 21-25, 25-20, 22-25, 12-15
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında Romanya'ya 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya voleybolseverler büyük ilgi gösterdi.Karşılaşmayı, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Karaçam Salkaya ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da tribünden izledi.
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'ndeki dördüncü maçında 10 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Romanya'ya konuk olacak.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor