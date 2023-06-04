A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya'ya Kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takım Kaptanı Arslan Ekşi, Romanya'ya karşı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, mağlubiyeti telafi edeceklerini ve Altın Ligi kazanacaklarını kaydetti. Burak Güngör ise kaybetmenin bahanesi olamayacağını ifade ederek çok daha güzel işler yapacaklarını söyledi.

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 3. maçında Türkiye Konya'da Romanya'yı ağırladı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan takım kaptanı Arslan Ekşi, maça iyi başladıklarını belirterek, "Çok sert girdik oyuna ama Romanya ekibi 2. sette toparladı. Seyircimiz önünde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Altın Ligi zor bir lig. Bunu da bugün gördük. Yol kazası diyelim. Biz iyi bir ekibiz. Bugün kaybettik ama rövanşını alacağız. Ondan sonra 2 tane maç var Ankara'da. Onları da kazanıp Final Four'a Hırvatistan'a gidip kazanacağız hiç şüphe olmasın" dedi.

Konya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden Ekşi, "Bugün de ful seyirci oynadık. Çok güzel bir ambiyans vardı. Onun da biraz stresi vardı ama bir şekilde kazanmamız lazımdı, kazanamadık. Olmadı ama bunu telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.

Burak Güngör: "Kaybetmenin bahanesi olamaz"

Güzel bir maç olduğunu söyleyen Burak Güngör ise, "Öncelikle Konya halkına teşekkür ediyoruz. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Salonu hınca hınç doldurdular. Bizim için yeni bir sistem, öğrenmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir sezon üzerine yorgunluklarımız var. İleride çok önemli turnuvalarımız var onlara hazırlanıyoruz. Aslında çok yorgunuz ve her şeyi yeni baştan öğreniyoruz. Kaybetmenin bahanesi olamaz ama illaki bir alışma sürecimiz var. Bu alışma sürecinde de bir takım olarak, girenin çıkanın yerini aratmadığı bir sistem olarak devam edersek önümüzdeki turnuvalarda, bu turnuvada çok daha iyi işler yapacağız. Daha 1. basamaktayız. Basamak atladıkça çok daha güzel şeyler olacak, buna inanıyorum. Maç maç, turnuva turnuva gidiyoruz. Çünkü bu sene çok fazla turnuvamız var. Öncelikle düşündüğümüz bu turnuva. Sonrasında diğerlerine bakacağız" diye konuştu. - KONYA