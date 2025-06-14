A Milli Erkek Voleybol Takımı Polonya'ya 3-0 Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı Polonya'ya 3-0 Yenildi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, yarın saat 10.00'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

SALON: Qujiang Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kang Joo-Hee (KOR), Akulova Yuliya (KAZ)

TÜRKİYE: Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Yiğit, Mert, Berk, Berkay (L) (Ahmet, Efe Mandıracı)

POLONYA: Szymura, Jakubiszak, Nasevich, Gierzot, Poreba, Firlej, Czunkiewicz (L) (Hawryluk, Sasak, Kozub, Zaleszczyk)

SETLER: 26-28, 23-25, 21-25

SÜRE: 1 saat 19 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, Çin etabının dördüncü ve son maçında yarın saat 10.00'da ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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