A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya ile Çeyrek Finalde Karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile mücadele edecek. Üçüncü grup maçlarını namağlup lider tamamlayan milliler, tarihi bir başarı ile çeyrek finale yükseldi.

Başkent Manila'daki müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Polonya ise B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
