A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu - Haberler

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu, maç programı açıklandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu, maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan milliler, Azerbaycan ve Danimarka ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, Türkiye'deki karşılaşmalarını 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

Elemelerde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şöyle:

6 Ağustos:

19.00 Azerbaycan-Türkiye (Bakü)

10 Ağustos:

17.30 Türkiye-Danimarka (İstanbul)

14 Ağustos:

18.00 Danimarka-Türkiye (Middelfart)

17 Ağustos:

17.30 Türkiye-Azerbaycan (İstanbul)

AA / Fatih Çakmak - Spor

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