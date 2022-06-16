A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu, maç programı açıklandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu, maç programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan milliler, Azerbaycan ve Danimarka ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, Türkiye'deki karşılaşmalarını 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.
Elemelerde A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şöyle:
6 Ağustos:
19.00 Azerbaycan-Türkiye (Bakü)
10 Ağustos:
17.30 Türkiye-Danimarka (İstanbul)
14 Ağustos:
18.00 Danimarka-Türkiye (Middelfart)
17 Ağustos:
17.30 Türkiye-Azerbaycan (İstanbul)