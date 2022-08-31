A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi ABD oldu Spor Haberleri Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu. Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, müsabakayı 4 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. Karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak. Milliler, organizasyonda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Tam Gemi Şok Denemeleri Dünya Şampiyonası voleybol Spor Haberler

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