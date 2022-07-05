A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu

Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya ve Slovenya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, E Grubu'nda İtalya, Kanada ve Çin ile karşılaşacak.

Milli takım, grup karşılaşmalarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin maç programı (TSİ) şu şekilde:

27 Ağustos Cumartesi:

13.00 Türkiye-Çin

29 Ağustos Pazartesi:

23.15 İtalya-Türkiye

31 Ağustos Çarşamba:

16.00 Kanada-Türkiye

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Şampiyonası voleybol Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title