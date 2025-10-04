Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Turnuva, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya, Finlandiya, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Bari şehrinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'nda Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Finlandiya, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
