A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadrosu Açıklandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında mücadele vermek için Japonya'ya gidecek. Takım, ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak.
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta müsabakaları için Japonya'ya giden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında 16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlıların kadrosu şöyle:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
Millilerin maç programı şu şekilde:
16 Temmuz Çarşamba
09.30 Türkiye - ABD
17 Temmuz Perşembe
09.30 Türkiye - Almanya
19 Temmuz Cumartesi
09.30 Türkiye - Brezilya
20 Temmuz Pazar
05.00 Türkiye - Arjantin - İSTANBUL