A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadrosu Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında mücadele vermek için Japonya'ya gidecek. Takım, ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak.

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta müsabakaları için Japonya'ya giden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında 16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların kadrosu şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Millilerin maç programı şu şekilde:

16 Temmuz Çarşamba

09.30 Türkiye - ABD

17 Temmuz Perşembe

09.30 Türkiye - Almanya

19 Temmuz Cumartesi

09.30 Türkiye - Brezilya

20 Temmuz Pazar

05.00 Türkiye - Arjantin - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kartalkaya davasına evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB'den 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına yanıt

LGS'de 719 kişi full çekti, MEB açıklama yapmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.