A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Pariz Olimpiyat Oyunları Elemeleri Maç Programı Açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Pariz Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynayacağı maçların programını duyurdu. Milli takım, B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek.