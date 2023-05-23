A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Avrupa Altın Ligi hazırlıkları sürüyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu, CEV Avrupa Altın Ligi müsabakalarına hazır olduklarını ve iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu, CEV Avrupa Altın Ligi müsabakalarına hazır olduklarını ve iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Milli takım, Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarına yer verilen milli smaçör Yiğit Gülmezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Takıma yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yaz çok yorucu olacak. Avrupa Altın Ligi, Challenger Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri olmak üzere yoğun bir takvimimiz var. Milli takımımız için de oldukça önemli bir sene. Motive bir şekilde hazırız. Olimpiyat senesi olması bizler için büyük bir önem taşıyor. Milli takım olarak ilk sınavımıza cumartesi günü oynayacağımız Danimarka karşılaşmasıyla çıkacağız. Milli takım sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."