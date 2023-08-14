A Milli Erkek Voleybol Takımı Mısır'ı 3-1 Yendi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, Mısır'ı 3-1 mağlup etti. Milliler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada 23-25, 25-22, 25-22 ve 25-19'luk setlerle galip geldi. Müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileri de izledi.