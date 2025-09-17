Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 Mağlup Ederek Son 16 Turuna Yükseldi

Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Türkiye, Manila'daki turnuvada G Grubu'ndaki üçüncü maçında 3'te 3 yaparak namağlup lider tamamladı.

Salon: Smart Araneta Coliseum

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Luis Gerardo Macias (Meksika)

Kanada : Heslinga, McCarthy, Vernon-Evans, Hoag, Gyimah, Herr (Currie, Ketrzynski, Elgert, Young, Howe)

Türkiye : Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Can Koç, Ahmet Tümer)

Setler: 21-25, 16-25, 25-27

Süre: 77 dakika (25, 19, 33)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak çıktı.

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı.

A Milli Takım, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda mücadele edecek milli takım, G Grubu'ndaki ilk iki maçında Japonya'yı 3-0, Libya'yı ise 3-1 yenmişti.

2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşayan Kanada ise bir üst tura grup ikincisi olarak çıktı.

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
