A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 yendi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-16, 25-20, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı takım, Estonya ile dün yaptığı hazırlık maçını da 3-1 kazanmıştı. AA / Emrah Oktay - Spor Güney Kore voleybol Estonya Spor Haberler

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