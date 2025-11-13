Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı Gümüş Madalyayı Kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran'a karşı oynadığı finalde 3-1 mağlup olarak gümüş madalya elde etti. Maç Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Boulevard Arena'da gerçekleşti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran'a 3-1 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Salon: Boulevard Arena

Hakemler: Abdul Rahman (Suudi Arabistan), Ahmad Abbas (Kuveyt)

İran: Sadati, Yousef, Danesdoust, Aftab, Eisa, Arshia, Hazrat (L) (Ariakhah, Ali Ramezani)

Türkiye: Onur, Mustafa, Cansın, Gökçen, Yiğit Savaş, Arda, Abdulsamet (L) (Hilmi, Selim, Berk, Yiğit Hamza)

Setler: 25-20, 25-20, 17-25, 25-17

Süre: 109 dakika (27', 26', 27', 29') - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
