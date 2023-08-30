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A Milli Erkek Voleybol Takımı Fransa'ya mağlup oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu. İkinci maçta Romanya ile karşılaşacaklar.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Romanya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Burutay, Samet, Adis, Efe, Mert M., Arslan (Berkay (L), Volkan (L), Bedirhan, Kaan, Emre, Mirza)

Fransa: Clevenot, Le Goff, Brizard, Louati, Chinenyeze, Patry (Grebennikov (L), Carle, Jouffroy)

Setler: 20-25, 28,30 25-27

Süre: 1 saat 35 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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