A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası'nda yarı finale yükseldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukrayna ile karşılaşacaklar.
Salon: Aspire
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Mohammed İsmail Fahad (Katar)
Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Efe Bayram (Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Barutay Subaşı, Berkay Bayraktar, Volkan Döne)
Dominik Cumhuriyeti : Juan Jose Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, Wilfrido Hernandez, Adames (Feliz, Almonte, Capellan, Pepen)
Setler: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19
Süre: 106 dakika (24, 26, 29, 27)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.
Milliler, yarı finalde Çin'i 3-1 yenen Ukrayna ile yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.