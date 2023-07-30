A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Katar'ı finalde mağlup ederek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Katar'ı finalde mağlup ederek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her geçen gün yükselen bir başarı grafiğimizin olduğu voleybol branşında tarihi bir başarı daha elde ettik. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Katar'ı finalde yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından A Milli Erkek Voleybol Takımımızın da FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması bizleri gururlandırdı. Türkiye'nin 'voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımımıza başarılar diliyorum." - İSTANBUL