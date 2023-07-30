A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası'nda Şampiyon Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda final maçında Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu başarıyla takım, tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.