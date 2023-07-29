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A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi

Spor Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı 30 Temmuz Pazar günü Katar-Şili maçının galibiyle oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı'ın final maçı 30 Temmuz Pazar günü Katar-Şili maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA / Spor

voleybol Ukrayna Katar Spor Haberler

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