A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı 30 Temmuz Pazar günü Katar-Şili maçının galibiyle oynanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı'ın final maçı 30 Temmuz Pazar günü Katar-Şili maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Kaynak: ANKA / Spor