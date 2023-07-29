A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı finalde Ukrayna'yı mağlup ederek finale çıktı. Şampiyon olmaları halinde 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacaklar.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
Filenin Efeleri, yarın saat 19.00'da finalde Katar-Şili maçının galibiyle karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, turnuvada şampiyon olması halinde 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
Salon: Aspire
Hakemler: Juan Rivera (Porto Riko), Mirko Jankovic (Sırbistan)
Türkiye: Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Mirza, Mert Matiç)
Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, Boyko (L) (Shchurov, Kanaiev (L), Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)
Setler: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13
Süre: 125 dakika - İSTANBUL