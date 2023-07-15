A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan takımımız, bu prestijli turnuvaya katılmaya hak kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.
A Milli Voleybol Takımı'nın, 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor