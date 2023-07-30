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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Cup final maçında Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya...

Spor Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Cup final maçında Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Cup final maçında Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Katar Spor Haberler

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