A Milli Erkek Voleybol Takımı, Finlandiya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak. Maç TSİ 04.00'te başlayacak. Takımımızın elemelerdeki performansı 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile sürüyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

"Filenin Efeleri", elemelerde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Finlandiya ise grupta yaptığı 4 karşılaşmayı da kaybetti.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.