A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.
Filenin Efeleri, finalde yarın TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor