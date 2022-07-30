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A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı

A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

Filenin Efeleri, finalde yarın TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

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