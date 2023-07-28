A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederek yarı finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Filenin Efeleri, yarı finalde yarın saat 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak.