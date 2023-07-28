A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederek yarı finale yükseldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Filenin Efeleri, yarı finalde yarın saat 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak.
SALON: AspireTÜRKİYE: Mert Matiç, Adis, Mirza, Bedirhan, Arslan, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Burutay, Vahit Emre)DOMİNİK CUMHURİYETİ: Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, W.Hernandez, Adames, Feliz (L) (Almonte, Capellan, Pepen)SETLER: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19SÜRE: 106 dakika (24',26',29',27')A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Filenin Efeleri, yarı finalde yarın saat 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor