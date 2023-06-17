A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı 3-1 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında Danimarka'yı 3-1 mağlup etti ve Dörtlü Final'e lider olarak gitmeye hak kazandı.