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A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'yı 3-0 mağlup etti

Spor Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka'yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: Lillebeltshallen

Hakemler: Helena Geldof, Morten Engborg Klein

Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hoff, Hjorth (L) (Rygaard-Rasmussen, Nielsen, K.Madsen)

Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Yiğit, Volkan (L) (Berkay (L), Arda, Mirza, Faik Samet, Kaan)

Setler: 18-25, 22-25, 15-25

Süre: 75 dakika (24, 28, 23) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Danimarka voleybol Spor Haberler

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