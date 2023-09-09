A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçın süresi 146 dakika sürdü.