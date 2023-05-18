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A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'ne hazırlanıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'ne hazırlanıyor

Spor Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi müsabakalarının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Pasör Muzaffer Yönet, yeni başantrenör Alberto Giuliani yönetiminde uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi müsabakalarının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde, pasör Muzaffer Yönet'in kamp süreciyle ilgili açıklamalarına yer verildi.

Yeni başantrenör Alberto Giuliani yönetiminde uyum içerisinde çalıştıklarını belirten milli voleybolcu, "Kamp çalışmalarımıza iki gün önce başladık. Bugün de aramıza katılan oyuncular oldu. Milli takıma yeniden döndüğüm için çok mutluyum. Bu formayı giymek her zaman gurur verici. Sahada da elimden gelenin en iyisi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

İstanbul voleybol Spor Haberler

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