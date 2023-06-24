A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'yı mağlup ederek finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Filenin Efeleri, bu galibiyetin ardından 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.