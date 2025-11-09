A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çad'ı 3-0 Yenerek İlerliyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, üçüncü maçında Çad'ı 3-0 mağlup etti.

Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-18, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-16 alan milli takım, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda dördüncü mücadelesinde yarın saat 13.00'te Bahreyn ile karşılaşacak.