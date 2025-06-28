A Milli Erkek Voleybol Takımı Bulgaristan'ı 3-0 Yendi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti. Türkiye, Burgaz'daki turnuvada yarın Fransa ile karşılaşacak.

Salon: Arena Burgaz

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Casado (Arjantin)

Bulgaristan : Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov)

Türkiye : Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar)

Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 83 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

2025 VNL'de 5 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.

Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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