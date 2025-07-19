A Milli Erkek Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 Yenildi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasında lider Brezilya karşısında 3-1 mağlup oldu. Maç, Japonya'nın Chiba şehrinde gerçekleştirildi ve Türkiye, sezonun ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)

Türkiye : Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler)

Brezilya : Adriano, Matheus Bispo, Darlan, Lucarelli, Judson, Fernando (Maique, Chizoba, Matheus Gonçalves, Thiery, Arthur)

Setler: 22-25, 24-26, 25-22, 22-25

Süre: 138 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki üçüncü maçında Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Ligin 3. haftasında maçlarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, lider Brezilya ile karşılaştı.

İlk seti 25-22 kaybeden milli takım, ikinci sette 10-4 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Brezilya 26-24'lük skorla durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan ay-yıldızlılar, bu kez üstünlüğünü setin sonuna taşıdı ve 25-22 ile durumu 2-1'e getirdi.

Etkili servislerle maça ortak olmaya çalışan milli takım karşısında son seti 25-22 önde tamamlayan Brezilya, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Türkiye, Japonya ayağında ikinci mağlubiyetini yaşadı. FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon toplamda 11 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Lider Brezilya ise oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti.

Milli takım, 2025 VNL'deki son maçını yarın Arjantin ile yapacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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