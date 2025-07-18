A Milli Erkek Voleybol Takımı, Brezilya ile Karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasındaki üçüncü maçını, yarın Brezilya ile yapacak.

Ligin 3. haftasında maçlarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, lider Brezilya ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, Chiba etabında ABD'ye 3-0 yenilirken, Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon şu ana kadar 10 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.