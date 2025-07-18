A Milli Erkek Voleybol Takımı, Brezilya ile Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasında Brezilya ile önemli bir maça çıkacak. Milliler, Japonya'nın Chiba şehrinde lider rakipleri ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasındaki üçüncü maçını, yarın Brezilya ile yapacak.

Ligin 3. haftasında maçlarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, lider Brezilya ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, Chiba etabında ABD'ye 3-0 yenilirken, Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon şu ana kadar 10 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı

Napoli resmen açıkladı: Osimhen...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB operasyonunda Erdal Erzincan'ın kardeşi de gözaltına alındı

İBB operasyonunda ünlü sanatçının kardeşi de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.