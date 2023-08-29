A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde mücadele edecek. İlk maçlarını Fransa ile oynayacak olan milliler, grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleştirecek.