A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde mücadele edecek. İlk maçlarını Fransa ile oynayacak olan milliler, grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleştirecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor.
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Fransa ile mücadele edecek. D Grubu'nda yer alan milliler, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv kentinde oynayacak.
Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:
30 Ağustos 2023
17.00 Türkiye - Fransa
1 Eylül 2023
16.00 Türkiye - Romanya
2 Eylül 2023
17.30 Türkiye - Yunanistan
4 Eylül 2023
20.00 Türkiye - Portekiz
5 Eylül 2023
20.00 Türkiye - İsrail - İSTANBUL