A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finallerinde Spor Haberleri A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri son maçında, evinde Azerbaycan'ı 25-15, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını Avrupa Şampiyonası Finallerine yazdırdı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri son maçında, evinde Azerbaycan'ı 25-15, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını Avrupa Şampiyonası Finallerine yazdırdı. Ay-yıldızlılar üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre) Türkiye: Mirza, Bedirhan, Metin, Burak, Faik Samed, Arslan, Berkay (L) Volkan (L) (Arda, Kaan, Ahmet) Azerbaycan: Gurskii, Aghazade, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Abdullayev (L), Allahverdiyev (L) (Hasanlı, Süleymanov, Bunyatov, Vasilenko) Setler: 25-15, 25-16, 25-19 Süre: 63 dakika (20 20 23) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Azerbaycan voleybol Spor Haberler

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