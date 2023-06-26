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A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde Şampiyon Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde Şampiyon Oldu

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Milli takımlar düzeyinde Avrupa erkek voleybolunun en prestijli turnuvalarından birini 2019 ve 2021 senelerinin ardından toplamda üçüncü kez zirvede tamamlayarak ülkemize yaşattığı bu büyük gurur için 'Filenin Efeleri'ne teşekkür eder, katılmaya hak kazandıkları Challenger Cup'ta da üstün başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

voleybol Spor Haberler

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