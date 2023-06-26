A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek, şampiyon oldu. Türkiye, bu sonuçla organizasyondaki 3. şampiyonluğunu elde etti. Milli takım, final oynadığı için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.