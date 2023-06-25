A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde Şampiyon Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. 2019 ve 2021'nin ardından Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.