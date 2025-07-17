A Milli Erkek Voleybol Takımı Almanya'yı 3-1 Yenerek Zaferini İlan Etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Japonya'nın Chiba şehrindeki Port Arena'da oynandı ve Türkiye ilk iki seti kazanarak öne geçti. Almanya, üçüncü seti kazansa da Türkiye, dördüncü seti de alarak maçı kazandı.
Salon: Chiba Port Arena
Hakemler: Toan Phong Nguyen (Avustralya), Tadayoshi Asai ( Japonya )
Türkiye : Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer)
Almanya : Brand, Krage, John, Röhrs, Krick, Zimmermann (Mohwinkel, Tille, Peter, Torwie, Böhme)
Setler: 29-27, 25-22, 18-25, 30-28
Süre: 118 dakika (32, 27, 23, 36)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftadaki ikinci maçında Almanya'ya 3-1 yendi.
Japonya'nın Chiba şehrinde Port Arena'da oynanan maçta, Türkiye ilk seti 29-27, ikinci seti de de 25-22 almayı başardı. Üçüncü seti ise Almanya, 25-18 kazanarak skoru 2-1 yaptı ve maçı dördüncü sete taşıdı.
Dördüncü setin son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken milliler, bu seti 30-28, maçı da 3-1 kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'daki üçüncü maçını 19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 09.30'da Brezilya ile yapacak.